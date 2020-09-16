Экс-глава МВД Шуневич стал гендиректором минского «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший глава МВД Беларуси Игорь Шуневич стал генеральным директором минского «Динамо», сообщает официальный сайт «зубров» .

Ранее функционер в течение шести лет в клубе занимал пост председателя наблюдательного совета клуба.

Нового руководителя коллективу клуба представил председатель Центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко, отметив при этом, что назначение Игоря Шуневича в сложившейся ситуации является наиболее логичным шагом, поскольку именно при нем была определена новая философия клуба, направленная на воспитание нового поколения лидеров «Динамо».

В должности руководителя «Динамо» Игорь Шуневич сменил Дмитрия Баскова, занимавшего пост гендиректора «зубров» с 2018-го по 2020 год. Теперь он – действующий глава ФХБ. Кроме того, накануне Басков возглавил Наблюдательный совет минского клуба.

С 2012 года по 2019-й Шуневич являлся министром МВД Беларуси.