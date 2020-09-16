Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Бывший глава наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" Игорь Шуневич стал генеральным директором клуба, сообщается на сайте "зубров".

"Нового руководителя коллективу клуба представил председатель Центрального совета БФСО "Динамо" Игорь Оберемко, отметив при этом, что назначение Игоря Шуневича в сложившейся ситуации является наиболее логичным шагом, поскольку именно при нем была определена новая философия клуба, направленная на воспитание нового поколения лидеров "Динамо", - говорится в сообщении.

На встрече с коллективом новый гендиректор клуба заявил, что стратегия по привлечению молодых талантливых игроков в "Динамо", фактическому становлению клуба как ресурсной базы для национальной команды будет продолжена. По его словам, работа, которую они совместно с Дмитрием Басковым вели в отношении "Динамо" в последние годы, будет продолжена.

"Безусловно, какие-то точечные усиления возможны, однако делаться они будут исключительно в интересах клуба и национальной сборной Беларуси. Все мы пониманием, что одной из главных задач всего белорусского хоккея в предстоящем сезоне станет успешное проведение и выступление национальной команды на домашнем чемпионате мира. Этой задаче сейчас посвятит себя и Дмитрий Басков. Со своей стороны могу заверить, что как руководитель минского "Динамо" сделаю все возможное, чтобы эту задачу облегчить", - сказал он.

В свою очередь, Басков отметил, что "за последние несколько недель нам пришлось принять ряд важных решений, которые могут определить дальнейшее развитие белорусского хоккея". "Но я рад, что в хоккее по-прежнему работают люди, которые любят и понимают этот спорт", - сказал он.

"Работая в должности председателя наблюдательного совета "Динамо" Игорь Анатольевич принимал самое активное участие в формировании той философии, которую мы закладываем в "Динамо" уже на протяжении двух сезонов, в создании возможностей для реализации потенциала молодых игроков, способствовании их скорейшему переходу в конкурентный взрослый хоккей. И я действительно рад, что к предстоящему чемпионату мира мы продолжим готовиться каждый в своем новом качестве, но по-прежнему вместе, поскольку наши взгляды на развитие "Динамо" как сильного флагмана белорусского хоккея в лучшей лиге Европы и цели по подготовке молодежи к предстоящему чемпионату мира остаются общими", - заключил Басков.

Ранее должность генерального директора "Динамо" занимал Дмитрий Басков (с осени 2018 года по сентябрь 2020 года), который 9 сентября был утвержден на пост председателя Федерации хоккея Беларуси сроком на один год десять месяцев и два дня. Басков решил не совмещать две должности и ушел со своего поста в клубе. Также он возглавил дирекцию по проведению чемпионата мира-2021 по хоккею, а накануне - наблюдательный совет ХК "Динамо-Минск".