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Рим (WTA). Азаренко играет с Винус
16.09.2020 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В среду на «Премьере» в Риме финалистка US Open Виктория Азаренко (14) играет с Винус Уильямс (70).
Сетка
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
14 – 21 сентября 2020
WTA Premier 5
Призовой фонд – 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Первый круг
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В среду на «Премьере» в Риме финалистка US Open Виктория Азаренко (14) играет с Винус Уильямс (70).
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