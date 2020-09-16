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Рим (WTA). Азаренко играет с Винус

16.09.2020 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В среду на «Премьере» в Риме финалистка US Open Виктория Азаренко (14) играет с Винус Уильямс (70).

Сетка здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

14 – 21 сентября 2020

WTA Premier 5

Призовой фонд – 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Первый круг

Виктория Азаренко (Беларусь)  Винус Уильямс (США)
3:0
Дата проведения
16 сентября, 15.42
Онлайн матча

 

Анастасия Павлюченкова (Россия)  Чжан Шуай (Китай)
6:4|6:7|6:1
Дата проведения
14 сентября, 12.09
Онлайн матча

 

Елена Рыбакина (Казахстан)  Екатерина Александрова (Россия)
6:0|6:4
Дата проведения
14 сентября, 12.12
Онлайн матча

 

Барбора Стрыцова (Чехия)  Вероника Кудерметова (Россия)
6:3|6:3
Дата проведения
14 сентября, 14.41
Онлайн матча

 

Анна Блинкова (Россия)  Жиль Тайкманн (Швейцария)
6:3|6:3
Дата проведения
14 сентября, 17.16
Онлайн матча

 

Светлана Кузнецова (Россия)  Бернарда Пера (США)
3:6|7:6|6:3
Дата проведения
15 сентября, 17.49
Онлайн матча

 

Дарья Касаткина (Россия)  Вера Звонарева (Россия)
6:2|6:2
Дата проведения
15 сентября, 16.30
Онлайн матча

 

Мари Бузкова (Чехия)  Айла Томлянович (Австралия)
6:3|6:4
Дата проведения
14 сентября, 14.49
Онлайн матча

 

Аманда Анисимова (США)  Донна Векич (Хорватия)
7:6|7:6
Дата проведения
14 сентября, 13.31
Онлайн матча

 

Магда Линетт (Польша)  Алена Остапенко (Латвия)
6:4|6:3
Дата проведения
14 сентября, 16.51
Онлайн матча

 

Жасмин Паолини (Италия)  Анастасия Севастова (Латвия)
6:2|6:3
Дата проведения
14 сентября, 15.53
Онлайн матча

 

Алена Большова-Задойнов (Испания)  Элисон Риск (США)
5:7|7:6|6:3
Дата проведения
14 сентября, 18.46
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия)  Су-Вэй Се (Тайвань)
6:3|6:1
Дата проведения
14 сентября, 17.57
Онлайн матча

 

Данка Ковинич (Черногория)  Юлия Гергес (Германия)
6:1|6:0
Дата проведения
14 сентября, 18.48
Онлайн матча

 

Анетт Контавейт (Эстония)  Каролин Гарсия (Франция)
6:3|7:6
Дата проведения
15 сентября, 16.32
Онлайн матча

 

Маркета Вондроушова (Чехия)  Мисаки Дои (Япония)
6:1|4:6|6:4
Дата проведения
15 сентября, 12.14
Онлайн матча

 

Аранта Рус (Нидерланды)  Ига Швентек (Польша)
7:6|6:3
Дата проведения
15 сентября, 12.43
Онлайн матча

 

Полона Герцог (Словения)  Кайя Юван (Словения)
4:6|6:4|6:1
Дата проведения
15 сентября, 15.11
Онлайн матча

 

Ирина Бегу (Румыния)  Elisabetta Cocciaretto (Италия)
6:2|6:2
Дата проведения
15 сентября, 14.11
Онлайн матча

 

Кори Гауфф (США)  Онс Жабер (Тунис)
6:4|6:3
Дата проведения
15 сентября, 18.32
Онлайн матча

 

Гарбинье Мугуруса (Испания)  Слоун Стивенс (США)
6:3|6:3
Дата проведения
15 сентября, 20.00
Онлайн матча

 

Катерина Синякова (Чехия)  Анжелик Кербер (Германия)
6:3|6:1
Дата проведения
15 сентября, 12.15
Онлайн матча

 

Юлия Путинцева (Казахстан)  Ребекка Петерсон (Швеция)
6:2|6:4
Дата проведения
15 сентября, 17.15
Онлайн матча

 
 
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В среду на «Премьере» в Риме финалистка US Open Виктория Азаренко (14) играет с Винус Уильямс (70).
 
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