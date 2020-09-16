Массажиста Булата больше не будут привлекать к работе со сборной Беларуси из-за его гражданской позиции. Распоряжение поступило от Базанова

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, массажиста Виктора Булата больше не будут привлекать к работе со сборной Беларуси.

Это произошло из-за его интервью, в котором специалист осудил действия власти и силовых структур.

Распоряжение о том, что Булат больше не должен работать со сборными поступило от председателя АБФФ Владимира Базанова.

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