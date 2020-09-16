ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Массажиста Булата больше не будут привлекать к работе со сборной Беларуси из-за его гражданской позиции. Распоряжение поступило от Базанова

16.09.2020 17:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, массажиста Виктора Булата больше не будут привлекать к работе со сборной Беларуси.

Это произошло из-за его интервью, в котором специалист осудил действия власти и силовых структур.

Распоряжение о том, что Булат больше не должен работать со сборными поступило от председателя АБФФ Владимира Базанова.

«Не хочу быть молчаливым пособником». Первый человек из сборной Беларуси по футболу, кто смело говорит

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно Tribuna.com, массажиста Виктора Булата больше не будут привлекать к работе со сборной Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Филипенко о матче с ЦСКА в ЛЕ: «Постараемся сделать так, чтобы отсутствие Драгуна и Стасевича прошло максимально безболезненно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus
16.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика