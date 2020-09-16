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«Маккаби» – «Динамо» Брест. Седько и Диалло выйдут в стартовом составе
16.09.2020 19:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стал известен состав брестского «Динамо» на матч квалификации Лиги чемпионов против «Маккаби».
«Динамо» Брест: Игнатович – Юзепчук, Хачериди, Кики, Печенин – Кисляк, Милевский, Тве, Седько, Гордейчук – Диалло.
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Стал известен состав брестского «Динамо» на матч квалификации Лиги чемпионов против «Маккаби».
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