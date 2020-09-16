Экс-директор ЦСК «Неман» Шумель – силовикам: «Не становитесь рабами – мы хозяева своей судьбы до тех пор, пока делаем выбор самостоятельно»

Источник материала: Tribuna.com

35-летний экс-директор Центрального спортивного комплекса «Неман» Виктор Шумель порассуждал о силовиках в стране.

«Многие задумываются, что держит порядочных людей в системе в наше время? Ведь порядочные там есть? И есть вопрос посложнее – что толкает их перестать быть порядочными? И ответов находится уйма: год до пенсии осталось, вот-вот жилье дадут, зарплата выше средней, премию хорошую обещали, я в сторонке пережду, страшно сделать первый шаг…

Стоп, стоп, стоп!!! Все эти ответы рождают только недоумение и еще больше вопросов. Неужели все настолько банально?

Вам страшен первый шаг? Вы же столько раз в жизни его уже делали! Столько раз приходилось выбирать свой путь. Почему же сейчас, в столь ответственный момент вы позволяете кому-то помешать вам пойти по СВОЕМУ пути?

Вы думаете постоите в сторонке прикрыв глаза и вас не коснется? Останетесь чистым? Так уж случилось, что сейчас нейтральной позиции нет. Еще Эйнштейн говорил: «Мир опасен не потому, что некоторые люди творят зло, а потому, что некоторые видят это и ничего не делают». Начните наконец-то бороться с беззаконием! Боитесь – просто УХОДИТЕ, не потворствуйте ему!

Ну и самое низкое и мерзкое – материальная выгода. У совести нет цены, а эксперименты со своей совестью всегда заканчиваются печально. За деньги можно купить еду, но не аппетит; лекарство, но не здоровье; слуг, но не друзей. Сейчас же вам платят за УБИЙСТВО зарождающейся нации!

Не становитесь рабами – мы хозяева своей судьбы до тех пор, пока делаем выбор самостоятельно. И помните, любой выбор надо делать пока есть варианты, потому что скоро их может не остаться!» – заявил Шумель.