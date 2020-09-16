﻿ Экс-директор ЦСК «Неман» Шумель – силовикам: «Не становитесь рабами – мы хозяева своей судьбы до тех пор, пока делаем выбор самостоятельно». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-директор ЦСК «Неман» Шумель – силовикам: «Не становитесь рабами – мы хозяева своей судьбы до тех пор, пока делаем выбор самостоятельно»

16.09.2020 20:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

35-летний экс-директор Центрального спортивного комплекса «Неман» Виктор Шумель порассуждал о силовиках в стране.

«Многие задумываются, что держит порядочных людей в системе в наше время? Ведь порядочные там есть? И есть вопрос посложнее – что толкает их перестать быть порядочными? И ответов находится уйма: год до пенсии осталось, вот-вот жилье дадут, зарплата выше средней, премию хорошую обещали, я в сторонке пережду, страшно сделать первый шаг…

Стоп, стоп, стоп!!! Все эти ответы рождают только недоумение и еще больше вопросов. Неужели все настолько банально?

Вам страшен первый шаг? Вы же столько раз в жизни его уже делали! Столько раз приходилось выбирать свой путь. Почему же сейчас, в столь ответственный момент вы позволяете кому-то помешать вам пойти по СВОЕМУ пути?

Вы думаете постоите в сторонке прикрыв глаза и вас не коснется? Останетесь чистым? Так уж случилось, что сейчас нейтральной позиции нет. Еще Эйнштейн говорил: «Мир опасен не потому, что некоторые люди творят зло, а потому, что некоторые видят это и ничего не делают». Начните наконец-то бороться с беззаконием! Боитесь – просто УХОДИТЕ, не потворствуйте ему!

Ну и самое низкое и мерзкое – материальная выгода. У совести нет цены, а эксперименты со своей совестью всегда заканчиваются печально. За деньги можно купить еду, но не аппетит; лекарство, но не здоровье; слуг, но не друзей. Сейчас же вам платят за УБИЙСТВО зарождающейся нации!

Не становитесь рабами – мы хозяева своей судьбы до тех пор, пока делаем выбор самостоятельно. И помните, любой выбор надо делать пока есть варианты, потому что скоро их может не остаться!» – заявил Шумель.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Виктор Шумель (@viktor.shumel)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
35-летний экс-директор Центрального спортивного комплекса «Неман» Виктор Шумель порассуждал о силовиках в стране.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Маккаби» – «Динамо» Брест. Седько и Диалло выйдут в стартовом составе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus
16.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика