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Рим (WTA). Второй круг. Азаренко сыграет с Кенин

16.09.2020 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во втором круге «Премьера» в Риме Виктория Азаренко (Беларусь, 14 WTA) сыграет с Софией Кенин (США, 5 WTA).

Сетка здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

14 – 21 сентября 2020

WTA Premier 5

Призовой фонд – 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг

Анна Блинкова (Россия)  Алена Большова-Задойнов (Испания)
4:6|6:1|7:6
Дата проведения
16 сентября, 14.15
Онлайн матча

 

Анастасия Павлюченкова (Россия)  Элина Свитолина (Украина)
Дата проведения
16 сентября, 21.30
Онлайн матча

 

Симона Халеп (Румыния)  Жасмин Паолини (Италия)
6:3|6:4
Дата проведения
16 сентября, 13.39
Онлайн матча

 

Каролина Плишкова (Чехия)  Барбора Стрыцова (Чехия)
6:3|1:0
Дата проведения
16 сентября, 20.00
Онлайн матча

 

Даяна Ястремская (Украина)  Аманда Анисимова (США)
4:6|7:6|6:4
Дата проведения
16 сентября, 16.20
Онлайн матча

 

Елена Рыбакина (Казахстан)  Мари Бузкова (Чехия)
7:5|7:6
Дата проведения
16 сентября, 16.51
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия)  Магда Линетт (Польша)
6:2|6:4
Дата проведения
16 сентября, 12.12
Онлайн матча

 

Данка Ковинич (Черногория)  Белинда Бенчич (Швейцария)
6:3|6:1
Дата проведения
16 сентября, 12.09
Онлайн матча

 

Юлия Путинцева (Казахстан)  Петра Мартич (Хорватия)
Дата проведения
17 сентября,
Онлайн матча

 

Анетт Контавейт (Эстония)  Светлана Кузнецова (Россия)
Дата проведения
17 сентября,
Онлайн матча

 

Аранта Рус (Нидерланды)  Маркета Вондроушова (Чехия)
Дата проведения
17 сентября,
Онлайн матча

 

Кики Бертенс (Нидерланды)  Полона Герцог (Словения)
Дата проведения
17 сентября,
Онлайн матча

 

Ирина Бегу (Румыния)  Йоханна Конта (Великобритания)
Дата проведения
17 сентября,
Онлайн матча

 

Гарбинье Мугуруса (Испания)  Кори Гауфф (США)
Дата проведения
17 сентября,
Онлайн матча

 

Дарья Касаткина (Россия)  Катерина Синякова (Чехия)
Дата проведения
17 сентября,
Онлайн матча

 

София Кенин (США)  Виктория Азаренко (Беларусь)
Дата проведения
17 сентября,
Онлайн матча

 

 
 
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Во втором круге «Премьера» в Риме Виктория Азаренко (Беларусь, 14 WTA) сыграет с Софией Кенин (США, 5 WTA).
 
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