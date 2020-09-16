Двух фанатов московского «Динамо» оштрафовали за выкрики «Жыве Беларусь». Одного из них не было на стадионе

Источник материала: Tribuna.com

Два болельщика «Динамо» были наказаны по итогам матча 2-го тура против (0:0), который состоялся 15 августа.

По информации Sport24, Савеловский суд Москвы запретил фанатам посещать спортивные мероприятия и оштрафовал каждого из них на 3 тысячи рублей. Основанием для такого наказания стали выкрики «Жыве Беларусь» на секторе бело-голубых во время игры с волгоградским клубом.

На следующей домашней игре «Динамо» с «Ростовом» (2:0) сотрудники правоохранительных органов задержали двух болельщиков, один из которых не посещал предыдущую игру, а находился за городом. Несмотря на это, фанатам были предъявлены обвинения.

В качестве доказательств представлены фотографии с матча «Динамо» - «Ротор» и видео, снятое на секторе и выложенное в соцсети.

Несмотря на то, что отсутствовавший на игре болельщик отрицал свое присутствие на фото, а его качество не позволяло установить личность запечатленного на снимке, суд приговорил поклонников «Динамо» к штрафу и запретил посещать спортивные мероприятия на протяжении полугода.

Напомним, что аналогичное дело было заведено против болельщиков ЦСКА, скандировавших «Жыве Беларусь» и вывесивших красно-белый флаг.