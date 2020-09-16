Брестское «Динамо» заработает минимум 1,7 млн евро в еврокубках

Источник материала: Tribuna.com

Брестское вылетело в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, проиграв (0:1).

Таким образом, белорусская команда заработает минимум 1,7 млн евро в нынешнем еврокубковом сезоне.

За участие в 1-м квалификационном раунде ЛЧ полагается 280 тысяч евро, за выступление во втором – 380 тысяч, в третьем – 480.

Сейчас брестчане отправятся в раунд плей-офф Лиги Европы. За поражение в раунде плей-офф ЛЕ полагается 300 тысяч евро.

Если «Динамо» не доберется до группы Лиги Европы, то оно получит еще 260 тысяч евро в качестве чемпиона страны.