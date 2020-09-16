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Сергей Ковальчук: «Тяжеловато дышалось. Погодные условия сыграли не в нашу сторону»

17.09.2020 06:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал результат матча с «Маккаби» (0:1).

– Сложная игра. Как мы и предполагали. Тяжеловато дышалось. Погодные условия сыграли не в нашу сторону.

Что касается игры. Скажу честно, обидно проигрывать из-за такого пенальти. В штрафной таких моментов достаточно много происходит в каждой игре. Лучше бы нам забили те моменты, которые возникли после счета 1:0, когда мы раскрылись. Не было бы так обидно.

К сожалению, проиграли. Сейчас будем узнавать соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы.

– Показалось, что не выдержала команда во втором тайме погодных условий. Диалло последние десять минут стоял с руками на боках. Почему не играли более инициативно в первом тайме?

– Что касается Диалло. Он получил травму голеностопа, после которой не смог двигаться. К сожалению, перед этим сделали третью замену. Это не физическое состояние его.

Что касается более инициативно. Понятно, что не все получалось. Надо было привыкнуть к полю, к погодным условиям. Приходилось играть вторым номером. С большего, считаю, справились. Хотя это было достаточно энергозатратно. В любом случае, ребята молодцы. Приложили много усилий и стараний. Но мы проиграли, – сказал Ковальчук.

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал результат матча с «Маккаби» (0:1).
 
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