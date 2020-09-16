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Европарламент призывает перенести ЧМ-2021 из Минска, если ситуация с правами человека в Беларуси не улучшится
17.09.2020 06:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
17 сентября Европарламент на пленарном заседании будет голосовать по резолюции по ситуации в Беларуси.
В проекте резолюции депутаты Европарламента:
– не признают результаты президентских выборов в Беларуси и Александра Лукашенко президентом Беларуси после истечения срока его полномочий;
– осуждают репрессии против мирных протестующих, призывают прекратить насилие, освободить всех задержанных по политическим мотивам;
– призывают перенести из Минска чемпионат мира по хоккею-2021, который совместно проводят Беларусь и Латвия, если ситуация с правами человека в Беларуси не улучшится;
– осуждают запугивание и преследование участников забастовок, членов Координационного совета, представителей оппозиции и гражданского общества, независимых журналистов и блогеров;
– приветствуют Координационный совет как временное представительство белорусского народа, требующего демократические перемены;
– поддерживают мирную и демократическую передачу власти посредством национального диалога;
– выражают поддержку белорусскому народу в его требовании проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов по международным стандартам;
– призывают Еврокомиссию и Евросовет предоставить помощь белорусской оппозиции, в том числе Координационному совету;
– требуют освободить членов Координационного совета, требуют беспрепятственного участия Координационного совета в национальном диалоге;
– осуждают применение насилия, репрессий и пыток против мирных протестующих и задержанных;
– поддерживают рабочих и членов профсоюзов;
– поддерживают введение санкций в отношении лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификации на выборах, в том числе в отношении Александра Лукашенко, чиновников и бизнесменов, поддерживающих режим или увольняющих сотрудников за участие в забастовках;
– призывают расширить санкции на граждан России, которые непосредственно поддерживают режим Лукашенко в Беларуси;
– призывают увеличить финансирование гражданского общества в Беларуси и заморозить финансирование государственных проектов;
– призывают Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие организации не предоставлять займы белорусскому режиму;
– призывают создать фонд помощи Беларуси в несколько миллиардов евро для поддержки реформ и реструктуризации экономики;
– призывают ЕС приостановить переговоры с Беларусью по приоритетам партнерства до проведения свободных и справедливых выборов;
– призывают белорусские власти улучшить систему здравоохранения, обеспечить соответствующее информирование общества в условия пандемии;
– призывают страны ЕС обеспечить гуманитарных коридор для граждан Беларуси, уезжающим из страны по политическим причинам;
– призывают увеличить поддержку НГО, правозащитным организациям, независимым журналистам, создать стипендиальную программу для белорусских студентов;
– призывают провести полное расследование по фактам преступлений белорусского режима против белорусского народа;
– осуждают блокировку интернета, давление на СМИ и запугивание журналистов;
– подчеркивают важность противодействия дезинформации и гибридным угрозам третьих сторон;
– осуждают гибридное вмешательство России в Беларусь, особенно направление в страну медиа-экспертов и военных советников;
– призывают Россию перестать скрыто и явно вмешиваться во внутренние процессы Беларуси;
–предупреждают, что у Александра Лукашенко нет политического и морального мандата на дальнейшее вступление в договорные отношения от имени Беларуси, в том числе с российскими властями;
– осуждают загрузку ядерного топлива в первый реактор БелАЭС и планы запустить станцию в ноябре без полного выполнения рекомендаций по итогам стресс-тестов;
–- призывают Евросовет установить санкционный механизм, позволяющий без промедлений вводить санкции в отношении физлиц, компаний, государственных и негосударственных акторов, ответственных за грубые нарушения прав человека.
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Европарламент призывает перенести ЧМ-2021 из Минска, если ситуация с правами человека в Беларуси не улучшится
17 сентября Европарламент на пленарном заседании будет голосовать по резолюции по ситуации в Беларуси.
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