Европарламент призывает перенести ЧМ-2021 из Минска, если ситуация с правами человека в Беларуси не улучшится

Источник материала: Tribuna.com

17 сентября Европарламент на пленарном заседании будет голосовать по резолюции по ситуации в Беларуси.

В проекте резолюции депутаты Европарламента:

– не признают результаты президентских выборов в Беларуси и Александра Лукашенко президентом Беларуси после истечения срока его полномочий;

– осуждают репрессии против мирных протестующих, призывают прекратить насилие, освободить всех задержанных по политическим мотивам;

– призывают перенести из Минска чемпионат мира по хоккею-2021, который совместно проводят Беларусь и Латвия, если ситуация с правами человека в Беларуси не улучшится;

– осуждают запугивание и преследование участников забастовок, членов Координационного совета, представителей оппозиции и гражданского общества, независимых журналистов и блогеров;

– приветствуют Координационный совет как временное представительство белорусского народа, требующего демократические перемены;

– поддерживают мирную и демократическую передачу власти посредством национального диалога;

– выражают поддержку белорусскому народу в его требовании проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов по международным стандартам;

– призывают Еврокомиссию и Евросовет предоставить помощь белорусской оппозиции, в том числе Координационному совету;

– требуют освободить членов Координационного совета, требуют беспрепятственного участия Координационного совета в национальном диалоге;

– осуждают применение насилия, репрессий и пыток против мирных протестующих и задержанных;

– поддерживают рабочих и членов профсоюзов;

– поддерживают введение санкций в отношении лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификации на выборах, в том числе в отношении Александра Лукашенко, чиновников и бизнесменов, поддерживающих режим или увольняющих сотрудников за участие в забастовках;

– призывают расширить санкции на граждан России, которые непосредственно поддерживают режим Лукашенко в Беларуси;

– призывают увеличить финансирование гражданского общества в Беларуси и заморозить финансирование государственных проектов;

– призывают Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие организации не предоставлять займы белорусскому режиму;

– призывают создать фонд помощи Беларуси в несколько миллиардов евро для поддержки реформ и реструктуризации экономики;

– призывают ЕС приостановить переговоры с Беларусью по приоритетам партнерства до проведения свободных и справедливых выборов;

– призывают белорусские власти улучшить систему здравоохранения, обеспечить соответствующее информирование общества в условия пандемии;

– призывают страны ЕС обеспечить гуманитарных коридор для граждан Беларуси, уезжающим из страны по политическим причинам;

– призывают увеличить поддержку НГО, правозащитным организациям, независимым журналистам, создать стипендиальную программу для белорусских студентов;

– призывают провести полное расследование по фактам преступлений белорусского режима против белорусского народа;

– осуждают блокировку интернета, давление на СМИ и запугивание журналистов;

– подчеркивают важность противодействия дезинформации и гибридным угрозам третьих сторон;

– осуждают гибридное вмешательство России в Беларусь, особенно направление в страну медиа-экспертов и военных советников;

– призывают Россию перестать скрыто и явно вмешиваться во внутренние процессы Беларуси;

–предупреждают, что у Александра Лукашенко нет политического и морального мандата на дальнейшее вступление в договорные отношения от имени Беларуси, в том числе с российскими властями;

– осуждают загрузку ядерного топлива в первый реактор БелАЭС и планы запустить станцию в ноябре без полного выполнения рекомендаций по итогам стресс-тестов;

–- призывают Евросовет установить санкционный механизм, позволяющий без промедлений вводить санкции в отношении физлиц, компаний, государственных и негосударственных акторов, ответственных за грубые нарушения прав человека.