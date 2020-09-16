ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестское "Динамо" завершило выступление в Лиге чемпионов

17.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Футболисты брестского "Динамо" вылетели из Лиги чемпионов после третьего квалификационного раунда, сообщает Sputnik.

© Photo : ФК "Витебск"
Тревожные тесты в БАТЭ, новый тренер "Шахтера" и дерби в пользу Бреста

Сегодня в Тель-Авиве на стадионе "Блюмфильд" состоялся поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Маккаби" - "Динамо-Брест".

Матч завершился викторией хозяев со счетом 1:0. Победный гол в свой актив записал Дан Битон (50-я минута, пенальти).

В плей-офф квалификации израильский клуб встретится с чемпионом Австрии - "Зальцбургом".

Брестские "динамовцы" завершают свой дебютный сезон в ЛЧ, но продолжат свое выступление в еврокубках - впереди плей-офф квалификации Лиги Европы. Своего соперника подопечные Сергея Ковальчука узнают 18 сентября.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В своем дебютном сезоне в Лиге чемпионов брестские "динамовцы" смогли добраться до третьего квалификационного раунда. Впереди их ждет выступление в Лиге Европы.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Двух фанатов московского «Динамо» оштрафовали за выкрики «Жыве Беларусь». Одного из них не было на стадионе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика