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Брестское "Динамо" завершило выступление в Лиге чемпионов
17.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен - Sputnik. Футболисты брестского "Динамо" вылетели из Лиги чемпионов после третьего квалификационного раунда, сообщает Sputnik.
Сегодня в Тель-Авиве на стадионе "Блюмфильд" состоялся поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Маккаби" - "Динамо-Брест".
Матч завершился викторией хозяев со счетом 1:0. Победный гол в свой актив записал Дан Битон (50-я минута, пенальти).
В плей-офф квалификации израильский клуб встретится с чемпионом Австрии - "Зальцбургом".
Брестские "динамовцы" завершают свой дебютный сезон в ЛЧ, но продолжат свое выступление в еврокубках - впереди плей-офф квалификации Лиги Европы. Своего соперника подопечные Сергея Ковальчука узнают 18 сентября.
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В своем дебютном сезоне в Лиге чемпионов брестские "динамовцы" смогли добраться до третьего квалификационного раунда. Впереди их ждет выступление в Лиге Европы.
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