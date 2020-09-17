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Ультрас киевского «Динамо»: «Не примем Луческу ни при каких условиях. Честь и достоинство дороже результатов»
17.09.2020 10:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ультрас киевского «Динамо» White Boys Club заявили, что не изменят отношения к главному тренеру
«Кто еще этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов.
Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного – чтобы он ушел из «Динамо», – цитирует заявление фанатов
Луческу работал в донецком «Шахтере», основном конкуренте «Динамо» в постсоветский период, с 2004 по 2016 год.
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Ультрас киевского «Динамо»: «Не примем Луческу ни при каких условиях. Честь и достоинство дороже результатов»
Ультрас киевского «Динамо» White Boys Club заявили, что не изменят отношения к главному тренеру Мирче Луческу после победы над АЗ (2:0) в третьем квалификационном...
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