Ультрас киевского «Динамо»: «Не примем Луческу ни при каких условиях. Честь и достоинство дороже результатов»

Источник материала: Tribuna.com

Ультрас киевского «Динамо» White Boys Club заявили, что не изменят отношения к главному тренеру Мирче Луческу после победы над АЗ (2:0) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Кто еще этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов.

Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного – чтобы он ушел из «Динамо», – цитирует заявление фанатов Ua.tribuna.com .

Луческу работал в донецком «Шахтере», основном конкуренте «Динамо» в постсоветский период, с 2004 по 2016 год.

Луческу 12 лет работал в «Шахтере», наезжал на Суркисов, судей и Лобановского – а теперь стал тренером киевского «Динамо»