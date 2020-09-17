Экс-работник «Минск-Арены» Журкевич: «То, что творит власть, просто недопустимо. И другим словом, кроме как фашизм, я назвать это не могу»

Источник материала: Tribuna.com

Специалист, возглавлявший отдел подготовки льда на «Минск-Арене», Владислав Журкевич назвал преступлением действия власти после выборов.

– Вы были неподалеку от президента, два года делали для него ледовую площадку. Может, даже чувствовали гордость, что причастны к работе на таком объекте. А сейчас какие чувства испытывает, глядя на то, что творит Лукашенко и власть?

– Тут стоит разграничить понятия. Когда я был в системе и работал в госорганизации, занимался исключительно своими обязанностями, причем в достаточно узкой отрасли. И работа на «Минск-Арене» для меня была как имиджевый проект. Залить лед у президента – тоже определенный вызов и задача, которую я как специалист должен решить. Так что к этому у меня был сугубо рабочий интерес.

В силу того, что последние годы я много времени посвящал работе и собственному развитию, политическая ситуация в стране не интересовала меня очень остро. Но когда она коснулась работников, с которыми я трудился, родного брата, то меня это ужаснуло. То, что творит власть, просто недопустимо. И другим словом, кроме как фашизм, я назвать это не могу. Иначе как преступление против человечества оценивать это все не могу, – сказал Журкевич.