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Елена Левченко: «В соцсетях мне писали: «Власть предала», «Тебе плохо жилось, что ли?»
17.09.2020 13:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о том, что ей пишут в соцсетях.
— Что вам прилетало за ваши посты в соцсетях? Не было нашествия ботов Лукашенко?
— Без этого не обошлось. «Власть предала», «Тебе плохо жилось, что ли?» — такие вот странные вещи были. Почему-то есть те, кто считают, что спортсмены — не люди. Когда нам грозят лишением этих стипендий… Да этих денег на лекарства не хватает. Я стараюсь не обращать внимание на негатив. Сейчас много других вещей происходит, которые важнее, – рассказала Левченко.
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Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о том, что ей пишут в соцсетях.
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