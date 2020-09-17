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Елена Левченко: «В соцсетях мне писали: «Власть предала», «Тебе плохо жилось, что ли?»

17.09.2020 13:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о том, что ей пишут в соцсетях.

— Что вам прилетало за ваши посты в соцсетях? Не было нашествия ботов Лукашенко?

— Без этого не обошлось. «Власть предала», «Тебе плохо жилось, что ли?» — такие вот странные вещи были. Почему-то есть те, кто считают, что спортсмены — не люди. Когда нам грозят лишением этих стипендий… Да этих денег на лекарства не хватает. Я стараюсь не обращать внимание на негатив. Сейчас много других вещей происходит, которые важнее, – рассказала Левченко.

 
 
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Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о том, что ей пишут в соцсетях.
 
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