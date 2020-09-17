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Котов про лишение Козеко стипендии: «Беларуси нужны олимпийские медали и ценные кадры... Зачем, если они «идеологически» не подкованы»
17.09.2020 13:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов прокомментировал новость о том, что известного белорусского тренера по фристайлу Николая Козеко
«Беларуси нужны олимпийские медали и ценные кадры... Зачем, если они «идеологически» не подкованы.
Помимо очевидной глупости можно спровоцировать международный скандал», – написал Котов.
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Котов про лишение Козеко стипендии: «Беларуси нужны олимпийские медали и ценные кадры... Зачем, если они «идеологически» не подкованы»
Бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов прокомментировал новость о том, что известного белорусского тренера по фристайлу Николая Козеко лишили...
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