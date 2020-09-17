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Минское «Динамо» получило от КХЛ более 140000 долларов
17.09.2020 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Совет директоров
Всего будет распределено 6 204 627 долларов с НДС, что является рекордом за всю историю выплат.
Несмотря на досрочное завершение чемпионата, лига выполняет стратегию развития, в которой заложен ежегодный рост выплат клубам.
Порядок распределения доходов от ТВ-прав между клубами строится следующим образом:
– 30% общей суммы распределены между всеми 24 участниками чемпионата-2019/2020;
– 40% распределены по принципу телеспроса. Высокие доходы получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже.
В связи с досрочным завершением чемпионата структура распределения дохода по спортивному принципу выглядит следующим образом:
– 15% - участникам плей-офф;
– 10,5% - клубам, вышедшим во второй раунд плей-офф;
– 4,5% - победителю регулярного чемпионата КХЛ.
Рекордную сумму выплат по итогам чемпионата получит
Минское «Динамо» получило 142 365 долларов.
КХЛ рекомендовала клубам направить средства на следующие цели:
▪ модернизацию инфраструктуры арен;
▪ производство качественного видео-контента;
▪ совершенствование и модернизацию телевизионных трансляций домашних матчей в случае производства или его финансирования Клубом;
▪ организацию качественных видеоконференций для СМИ (в том числе закупку профессионального оборудования);
▪ модернизацию Системы контроля и управления доступом (СКУД) и билетных систем спортсооружений;
▪ повышение уровня обслуживания зрителей.
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Совет директоров КХЛ распределил между клубами лиги доходы от продажи телеправ по итогам сезона-2019/20.
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