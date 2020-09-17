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Минское «Динамо» получило от КХЛ более 140000 долларов

17.09.2020 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Совет директоров КХЛ распределил между клубами лиги доходы от продажи телеправ по итогам сезона-2019/20.

Всего будет распределено 6 204 627 долларов с НДС, что является рекордом за всю историю выплат. 

Несмотря на досрочное завершение чемпионата, лига выполняет стратегию развития, в которой заложен ежегодный рост выплат клубам.

Порядок распределения доходов от ТВ-прав между клубами строится следующим образом:

– 30% общей суммы распределены между всеми 24 участниками чемпионата-2019/2020;

– 40% распределены по принципу телеспроса. Высокие доходы получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже.

В связи с досрочным завершением чемпионата структура распределения дохода по спортивному принципу выглядит следующим образом:

– 15% - участникам плей-офф;

– 10,5% - клубам, вышедшим во второй раунд плей-офф;

– 4,5% - победителю регулярного чемпионата КХЛ.

Рекордную сумму выплат по итогам чемпионата получит «Йокерит» – 674 012 долларов, где 484 014 долларов получены благодаря самому высокому в КХЛ спросу на телеправа матчей. 

Минское «Динамо» получило 142 365 долларов.

КХЛ рекомендовала клубам направить средства на следующие цели: 

▪ модернизацию инфраструктуры арен;

▪ производство качественного видео-контента;

▪ совершенствование и модернизацию телевизионных трансляций домашних матчей в случае производства или его финансирования Клубом;

▪ организацию качественных видеоконференций для СМИ (в том числе закупку профессионального оборудования);

▪ модернизацию Системы контроля и управления доступом (СКУД) и билетных систем спортсооружений;

▪ повышение уровня обслуживания зрителей.


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Совет директоров КХЛ распределил между клубами лиги доходы от продажи телеправ по итогам сезона-2019/20.
 
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