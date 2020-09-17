Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Петр Качуро вошел в тренерский штаб «Энергетика-БГУ», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее он работал в минском «Динамо» в качестве главного тренера и селекционера, возглавлял таджикский «Хайр» и «Лиду». Качуро также работал в тренерском штабе гродненского «Немана» и «Березы-2010», а также тренером-селекционером в Академии футбола АБФФ.

Напомним, что «Энергетик-БГУ» занимает шестое место в чемпионате Беларуси.