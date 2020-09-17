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Качуро вошел в тренерский штаб «Энергетика-БГУ»
17.09.2020 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Петр Качуро вошел в тренерский штаб «Энергетика-БГУ»,
Ранее он работал в минском «Динамо» в качестве главного тренера и селекционера, возглавлял таджикский «Хайр» и «Лиду». Качуро также работал в тренерском штабе гродненского «Немана» и «Березы-2010», а также тренером-селекционером в Академии футбола АБФФ.
Напомним, что «Энергетик-БГУ» занимает шестое место в чемпионате Беларуси.
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Белорусский специалист Петр Качуро вошел в тренерский штаб «Энергетика-БГУ», сообщает пресс-служба клуба.
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