Басков избран в совет директоров КХЛ на сезон 2020/2021

Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ, глава наблюдательного совета минского избран в состав совета директоров на сезон 2020/2021.

Такое решение было принято на общем собрании участников КХЛ в Москве. Всего в совет директоров лиги вошел 21 человек.

Добавим, что на заседании совет директоров КХЛ единогласно переизбрал на должность его председателя Геннадия Тимченко, возглавляющего совет директоров .