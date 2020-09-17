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Басков избран в совет директоров КХЛ на сезон 2020/2021
17.09.2020 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель ФХБ, глава наблюдательного совета минского
Такое решение было принято на общем собрании участников КХЛ в Москве. Всего в совет директоров лиги вошел 21 человек.
Добавим, что на заседании совет директоров КХЛ единогласно переизбрал на должность его председателя Геннадия Тимченко, возглавляющего совет директоров
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Председатель ФХБ, глава наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков избран в состав совета директоров КХЛ на сезон 2020/2021.
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