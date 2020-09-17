|
ЦСКА София – БАТЭ. Виллюмссон, Скавыш и Милич сыграют с первых минут
17.09.2020 19:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы софийского ЦСКА и БАТЭ на матч квалификации Лиги Европы.
ЦСКА: Бузатто, Гылыбов, Антов (к), Мазику, Маттей, Юга, Жеферсон, Энрике, Санкаре, Йомов, Соу.
Запасные: Евтимов, Кэри, Юрич, Бельтраме, Кейта, Йорданов, Тьягу Роригеш.
БАТЭ: Щербицкий, Настич, Филипенко (к), А.Филипович, Я.Филипович, Виллюмссон, Яблонский, Бага, Нехайчик, Скавыш, Милич.
Запасные: Чичкан, Мякиш, Дубайич, Копитович. Бессмертный, А.Володько, Мукам.
Матч начнется в 20:00. Прямая трансляция на «Яснае ТВ». Комментатор – Николай Ходасевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны составы софийского ЦСКА и БАТЭ на матч квалификации Лиги Европы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)