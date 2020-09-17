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ЦСКА София – БАТЭ. Виллюмссон, Скавыш и Милич сыграют с первых минут

17.09.2020 19:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны составы софийского ЦСКА и БАТЭ на матч квалификации Лиги Европы.

ЦСКА: Бузатто, Гылыбов, Антов (к), Мазику, Маттей, Юга, Жеферсон, Энрике, Санкаре, Йомов, Соу.

Запасные: Евтимов, Кэри, Юрич, Бельтраме, Кейта, Йорданов, Тьягу Роригеш.

БАТЭ: Щербицкий, Настич, Филипенко (к), А.Филипович, Я.Филипович, Виллюмссон, Яблонский, Бага, Нехайчик, Скавыш, Милич.

Запасные: Чичкан, Мякиш, Дубайич, Копитович. Бессмертный, А.Володько, Мукам.

Матч начнется в 20:00. Прямая трансляция на «Яснае ТВ». Комментатор – Николай Ходасевич.

 
 
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Стали известны составы софийского ЦСКА и БАТЭ на матч квалификации Лиги Европы.
 
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