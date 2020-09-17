Фазель о ЧМ-2021: «Мы глубоко обеспокоены последними событиями в Минске, но мы, будучи спортивной федерацией, а не политической организацией, не можем переносить турнир по политически причинам»

Источник материала: Tribuna.com

Совет ИИХФ обсудил вопросы, связанные с ЧМ-2021. Это произошло в ходе встречи в Цюрихе.

Проведение чемпионата мира запланировано в Минске и Риге.

В письме, направленном в адрес ИИХФ, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что Латвия заинтересована в сохранении статуса соорганизатора ЧМ-2021, при этом допустив потенциальную невозможность проведения турнира совместно с Минском, выступающим в качестве партнера по организации турнира, учитывая текущие обстоятельства. Он призвал ИИХФ определить другую страну в качестве основного организатора чемпионата мира.

«Это первый случай, когда правительство страны-соорганизатора чемпионата мира выразило свое нежелание проводить турнир совместно с утвержденным партнером по политическим причинам. Международная федерация хоккея глубоко обеспокоена последними событиями, произошедшими в Минске, но ИИХФ, будучи спортивной федерацией, а не политической организацией, не может переносить турнир по политически причинам. Тем не менее, ИИХФ несет ответственность за обеспечение гарантий безопасности жизни и здоровья игроков, судей и зрителей каждого турнира», – отметил президент ИИХФ Рене Фазель.

Совет ИИХФ сформирует экспертную группу для полного анализа текущего статуса подготовки турнира и проведения консультаций с экспертами по вопросам финансирования и организации соревнований, медицинского сопровождения, маркетинга, спорта, юридического обеспечения, а также административным вопросам чемпионата мира. Им предстоит подготовить детальный отчет о ситуации с чемпионатом и представить его совету ИИХФ на следующем заседании в ноябре.

Также ИИХФ сообщила, что молодежный чемпионат мира-2023, как и было запланировано, пройдет в Новосибирске и Омске.