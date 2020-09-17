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В эфире «Яснае ТВ» нет сигнала матча ЦСКА – БАТЭ

17.09.2020 20:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В эфире «Яснае ТВ» пока нет сигнала из Болгарии матча 2-го раунда квалификации Лиги Европы ЦСКА (София) – БАТЭ.

Идет первый тайм.

Tribuna.com ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

 
 
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В эфире «Яснае ТВ» пока нет сигнала из Болгарии матча 2-го раунда квалификации Лиги Европы ЦСКА (София) – БАТЭ.
 
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