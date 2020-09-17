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В эфире «Яснае ТВ» нет сигнала матча ЦСКА – БАТЭ
17.09.2020 20:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В эфире «Яснае ТВ» пока нет сигнала из Болгарии матча 2-го раунда квалификации Лиги Европы ЦСКА (София) – БАТЭ.
Идет первый тайм.
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В эфире «Яснае ТВ» пока нет сигнала из Болгарии матча 2-го раунда квалификации Лиги Европы ЦСКА (София) – БАТЭ.
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