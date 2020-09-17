Лукашенко в «Минск-Арене»: «Мы вынуждены закрыть границы с Литвой, Польшей и Украиной»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко на сегодняшнем женском форуме «За Беларусь», который прошел на «Минск-Арене», заявил, что вынужден закрыть границу с Украиной, Литвой и Польшей.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», – сказал Лукашенко.