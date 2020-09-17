Ольга Хижинкова: «Милевский обидел, но потом извинился. Но полгода мы не общались»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова рассказала о том, как однажды не разговаривала с Артемом Милевским, но позже нападающий клуба извинился.

– Артем Владимирович Милевский тебе каким показался?

– Он – суперпрофессионал. Он – очень классный футболист, который, конечно же, является звездой Бреста и в принципе вообще классным персонажем белфутбола на данный момент.

– Артем сложнее, чем его медийный персонаж?

– Думаю, что да. Но на этом все не заканчивается. Он очень рефлексирующий, думающий человек.

– Тебе нравится контент, который он сейчас производит?

– Я не являюсь его подписчиком и не вхожу в его аудиторию.

– Это история про то, что Артем сложнее, а там…

– Все гораздо проще. Может, не хватает продюсера или человека, который повел бы его за собой. И мог бы показать его таким, каким он может быть.

– Я слышал историю, что однажды Артем как-то тебя обидел по мелочи.

– Ну да, было у нас такое :) Обидел, но он потом за это извинился.

– Что за история?

– Это все в прошлом. Я не держу обиды. Тем более он извинился. Просто была ситуация, что он пообещал позвонить журналисту и пообщаться, но этого не сделал. Я его за это упрекнула. Он мне ответил резко. Такой рядовой вопрос, но все-таки мы с ним коллеги. Я не для себя что-то прошу. Он потом это понял, потом извинился.

– Это как по телефону была переписка?

– Да, это была переписка. Рядовая ситуация. Если с большинством футболистов я нахожу обычно общий язык, то к Артему у меня в принципе всегда было отношение с пиететом. Я понимаю его статус, уважаю его мнение. Но немножко его заносит иногда.

– А как быстро он отошел от той ситуации?

– Через полгода, наверное (смеется). Потом он мне позвонил после того, как в клуб пришел Шпилевский, извинился. Я сказала, что зла не держу. Все окей.

– А как вы с ним эти полгода работали?

– Витя Радьков с ним в коммуникации был. А мы с ним реально не общались. Это было как исключение, но для нас обоих это казалось принципиальным, – сказала Хижинкова в новом выпуске YouTube «Жизнь малина» .