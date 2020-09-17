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Ольга Хижинкова: «Милевский обидел, но потом извинился. Но полгода мы не общались»
17.09.2020 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова рассказала о том, как однажды не разговаривала с Артемом Милевским, но позже нападающий клуба извинился.
– Артем Владимирович Милевский тебе каким показался?
– Он – суперпрофессионал. Он – очень классный футболист, который, конечно же, является звездой Бреста и в принципе вообще классным персонажем белфутбола на данный момент.
– Артем сложнее, чем его медийный персонаж?
– Думаю, что да. Но на этом все не заканчивается. Он очень рефлексирующий, думающий человек.
– Тебе нравится контент, который он сейчас производит?
– Я не являюсь его подписчиком и не вхожу в его аудиторию.
– Это история про то, что Артем сложнее, а там…
– Все гораздо проще. Может, не хватает продюсера или человека, который повел бы его за собой. И мог бы показать его таким, каким он может быть.
– Я слышал историю, что однажды Артем как-то тебя обидел по мелочи.
– Ну да, было у нас такое :) Обидел, но он потом за это извинился.
– Что за история?
– Это все в прошлом. Я не держу обиды. Тем более он извинился. Просто была ситуация, что он пообещал позвонить журналисту и пообщаться, но этого не сделал. Я его за это упрекнула. Он мне ответил резко. Такой рядовой вопрос, но все-таки мы с ним коллеги. Я не для себя что-то прошу. Он потом это понял, потом извинился.
– Это как по телефону была переписка?
– Да, это была переписка. Рядовая ситуация. Если с большинством футболистов я нахожу обычно общий язык, то к Артему у меня в принципе всегда было отношение с пиететом. Я понимаю его статус, уважаю его мнение. Но немножко его заносит иногда.
– А как быстро он отошел от той ситуации?
– Через полгода, наверное (смеется). Потом он мне позвонил после того, как в клуб пришел Шпилевский, извинился. Я сказала, что зла не держу. Все окей.
– А как вы с ним эти полгода работали?
– Витя Радьков с ним в коммуникации был. А мы с ним реально не общались. Это было как исключение, но для нас обоих это казалось принципиальным, – сказала Хижинкова в новом выпуске
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Экс-пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова рассказала о том, как однажды не разговаривала с Артемом Милевским, но позже нападающий клуба извинился.
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