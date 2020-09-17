Людас Румбутис: «Минское «Динамо» играет в трусливый футбол. На пьедестал с таким не поднимаются»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Людас Румбутис считает, что минское «Динамо» демонстрирует футбол, с которым нет шансов бороться за медали.

– Думаю, «Динамо» Минск в этом году без пьедестала. Это 100 процентов. Там есть неплохой материал. Но они очень много потеряли и играть в такой трусливый футбол. На пьедестал с таким футболом не поднимаются.

Радует «Неман», «Шахтер», отдельные игры радует «Динамо» Брест, тот же БАТЭ очень неплохо смотрится, – сказал Румбутис в эфире «Яснае ТВ» .

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