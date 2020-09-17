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Остапчук о лишении Козеко президентской стипендии: «С такой политикой и отношением к суперспециалистам в этой стране больше нет будущего»
17.09.2020 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук поделилась мнением о сегодняшней новости о том, что главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко лишен именной президентской стипендии. У тренера потребовали вернуть деньги за год.
«Если команде не нужен один из лучших, если не лучший тренер по фристайлу в мире (!), то увы, с такой политикой и отношением к суперспециалистам в этой стране больше нет будущего. Вообще никакого. Догнивающие «совки» затащат с собой в могилу и страну целиком в придачу», – написала Остапчук в
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Остапчук о лишении Козеко президентской стипендии: «С такой политикой и отношением к суперспециалистам в этой стране больше нет будущего»
Белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук поделилась мнением о сегодняшней новости о том, что главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко лишен...
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