Остапчук о лишении Козеко президентской стипендии: «С такой политикой и отношением к суперспециалистам в этой стране больше нет будущего»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук поделилась мнением о сегодняшней новости о том, что главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко лишен именной президентской стипендии. У тренера потребовали вернуть деньги за год.

«Если команде не нужен один из лучших, если не лучший тренер по фристайлу в мире (!), то увы, с такой политикой и отношением к суперспециалистам в этой стране больше нет будущего. Вообще никакого. Догнивающие «совки» затащат с собой в могилу и страну целиком в придачу», – написала Остапчук в фэйсбуке .

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