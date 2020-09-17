ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ вылетел в стартовом раунде еврокубков впервые с 2013 года

17.09.2020 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В матче квалификации Лиги Европы БАТЭ уступил софийском ЦСКА (0:2) и завершил борьбу в еврокубках.

Команда Кирилла Альшевского вылетела в стартовом раунде впервые с 2013 года. Тогда борисовчане под руководством Виктора Гончаренко в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в двух матчах уступили карагандинскому «Шахтеру» (0:1 дома и 0:1 в гостях).

Главные моменты вылета БАТЭ из ЛЕ в Беларуси не показали: незабитый пенальти и болгарский гол с добивания

БАТЭ и пенальти – это ад: загублена пятая попытка в 2020-м

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче квалификации Лиги Европы БАТЭ уступил софийском ЦСКА (0:2) и завершил борьбу в еврокубках.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Людас Румбутис: «Минское «Динамо» играет в трусливый футбол. На пьедестал с таким не поднимаются»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика