|
БАТЭ вылетел в стартовом раунде еврокубков впервые с 2013 года
17.09.2020 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче квалификации Лиги Европы БАТЭ уступил софийском ЦСКА (0:2) и завершил борьбу в еврокубках.
Команда Кирилла Альшевского вылетела в стартовом раунде впервые с 2013 года. Тогда борисовчане под руководством Виктора Гончаренко в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в двух матчах
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче квалификации Лиги Европы БАТЭ уступил софийском ЦСКА (0:2) и завершил борьбу в еврокубках.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)