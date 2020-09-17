БАТЭ вылетел в стартовом раунде еврокубков впервые с 2013 года

Источник материала: Tribuna.com

В матче квалификации Лиги Европы БАТЭ уступил софийском ЦСКА (0:2) и завершил борьбу в еврокубках.

Команда Кирилла Альшевского вылетела в стартовом раунде впервые с 2013 года. Тогда борисовчане под руководством Виктора Гончаренко в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в двух матчах уступили карагандинскому «Шахтеру» (0:1 дома и 0:1 в гостях).

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