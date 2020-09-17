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Светлана Тихановская: «Многих спортсменов обязывают выплачивать деньги за обучение. Я лично даю гарантию, что проведу экономическую амнистию всем спортсменам, которых шантажируют таким низким способом»
17.09.2020 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Светлана Тихановская прокомментировала давление на Николая Козеко и всех спортсменов Беларуси
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала сегодняшнюю
«Николай Козеко – бессменный главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу с 1993 года. Он воспитал нескольких олимпийских чемпионов. Он в профессии дольше, чем Лукашенко у власти. Но сегодня у него отобрали именную президентскую стипендию и потребовали вернуть (!) деньги за целый год (!!!). Это прямое давление на спортсменов и лично на Николая Ивановича за то, что он сказал о недопустимости насилия по отношению к мирным гражданам.
Людей увольняют, лишают званий и средств к существованию, которые они заработали честным и тяжелым трудом, – в отличие от так называемой «власти».
Сейчас многих спортсменов обязывают выплачивать деньги за обучение. Я лично даю гарантию, что проведу экономическую амнистию всем спортсменам, которых шантажируют таким низким способом. Нервная агония режима заставляет его принимать подобные решения. Но нашу солидарность уже не сломить!» – сказала Тихановская.
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Светлана Тихановская: «Многих спортсменов обязывают выплачивать деньги за обучение. Я лично даю гарантию, что проведу экономическую амнистию всем спортсменам, которых шантажируют таким низким способом»
Светлана Тихановская прокомментировала давление на Николая Козеко и всех спортсменов Беларуси Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала...
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