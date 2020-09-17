Светлана Тихановская: «Многих спортсменов обязывают выплачивать деньги за обучение. Я лично даю гарантию, что проведу экономическую амнистию всем спортсменам, которых шантажируют таким низким способом»

Источник материала: Tribuna.com

Светлана Тихановская прокомментировала давление на Николая Козеко и всех спортсменов Беларуси

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала сегодняшнюю новость о том, что главного тренера сборной Беларуси по фристайлу Николая Козеко лишают именной президентской стипендии и требуют вернуть деньги.

«Николай Козеко – бессменный главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу с 1993 года. Он воспитал нескольких олимпийских чемпионов. Он в профессии дольше, чем Лукашенко у власти. Но сегодня у него отобрали именную президентскую стипендию и потребовали вернуть (!) деньги за целый год (!!!). Это прямое давление на спортсменов и лично на Николая Ивановича за то, что он сказал о недопустимости насилия по отношению к мирным гражданам.

Людей увольняют, лишают званий и средств к существованию, которые они заработали честным и тяжелым трудом, – в отличие от так называемой «власти».

Сейчас многих спортсменов обязывают выплачивать деньги за обучение. Я лично даю гарантию, что проведу экономическую амнистию всем спортсменам, которых шантажируют таким низким способом. Нервная агония режима заставляет его принимать подобные решения. Но нашу солидарность уже не сломить!» – сказала Тихановская.

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