Денис Щербицкий: «Если хотим и дальше смотреть в глаза родным, болельщикам, то обязаны побеждать в чемпионате»

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал поражение от софийского ЦСКА (0:2) во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

БАТЭ впервые с 2013 года уступил в стартовом раунде еврокубков.

«Что тут сказать?.. Разочарование, опустошение. Думаю, мы должны были проходить этого соперника. Но для решения задачи требуется использовать моменты. Значит, делали что-то неправильно, если потерпели поражение.

Снова не реализовали пенальти... Тут вопрос в психологии. Не забили несколько раз в чемпионате – появилась неуверенность. А сегодня удар с 11-метровой отметки оказался действительно на вес золота. Сами не повели в счете, вскоре, перед самым перерывом, пропустили – думаю, это не случайность. Футбол очень часто не прощает ошибок, даже малейших.

Понятно, подобный поворот придавливает. Впрочем, в раздевалке мы хорошо пообщались, вернулись на поле предельно мотивированными. Больше владели мячом, имели шансы восстановить равновесие. Порой не хватало хладнокровия: спешили, допускали необязательные потери. Где-то не повезло, где-то не дотерпели. Болгары же довольно качественно оборонялись и бежали в контратаки. Но останусь при своем мнении: мы выглядели лучше. Что уж теперь рассуждать – ничего не изменишь...

Если хотим и дальше смотреть в глаза родным, болельщикам, то обязаны побеждать в чемпионате. Другого варианта просто нет. Есть семь матчей в высшей лиге – нужно каждый играть на максимуме, с огромным желанием. Это единственное, что нас спасет в сложившейся ситуации», – сказал Щербицкий.

В турнирной таблице чемпионата Беларуси «Шахтер» и БАТЭ делят первое место, набрав по 46 очков.

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