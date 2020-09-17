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Кирилл Альшевский: «ЦСКА оказался сильнее, чем мы ожидали»

18.09.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал поражение от софийского ЦСКА (0:2) в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

БАТЭ завершил выступление в еврокубках в стартовом раунде впервые с 2013 года.

«Мы будем анализировать ситуацию в матче, но после двух перекладин и нереализованного пенальти, я не думаю, что мы сыграли сегодня так плохо, у нас были свои голевые моменты.

В целом ЦСКА меня не удивил и то, что мы ожидали, то и увидели.

Во втором тайме мы потеряли мяч, и случилось так, что мы пропустили два гола.

К сожалению, мы также не забиваем много пенальти в чемпионате Беларуси, и это остается нашей проблемой.

Наш сегодняшний соперник оказался сильнее, чем мы ожидали. Я не буду критиковать своих футболистов. У нас были страсть и желание в игре, но мы допустили ошибки и не смогли выиграть и продолжить выступление в еврокубках.

Может, есть такое, что мы немного устали. Для ЦСКА было нормальным быть бодрее в игре, потому что он провел меньше матчей. В какой-то момент игры мы реорганизовались на тактику 4-4-2. Я послал вперед центрального защитника, чтобы упростить игру», – сказал Альшевский.

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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал поражение от софийского ЦСКА (0:2) в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
 
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