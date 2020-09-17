Азаренко впервые обыграла теннисистку топ-10 со счетом 6:0, 6:0

Источник материала: Tribuna.com

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко во втором круге турнира в Риме обыграла №5 и чемпионку Australian Open Софию Кенин – 6:0, 6:0. Матч продолжался 1 час и 1 минуту.

За первую партию финалистка US Open допустила одну невынужденную ошибку, а всего за матч – четыре (при 10 виннерсах). У Кенин 22 невынужденных и 11 виннерсов.

Азаренко впервые обыграла теннисистку топ-10 с двумя баранками, но это был девятый матч с соперницами такого уровня, в котором она взяла сет 6:0. Последний раз она делала это в Цинциннати-2015, где разгромила Каролин Возняцки 6:0, 6:4.

В матче с Кенин двукратная чемпионка «Больших шлемов» 10-й раз победила с двумя баранками и 97-й и 98-й раз выиграла сет со счетом 6:0 на профессиональном турнире.

Теперь Азаренко второй раз в карьере сыграет с Дарьей Касаткиной (в 2016-м обыграла ее в рамках матча Кубка Федерации).