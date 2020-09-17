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Азаренко впервые обыграла теннисистку топ-10 со счетом 6:0, 6:0
18.09.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-первая ракетка мира
За первую партию финалистка US Open допустила одну невынужденную ошибку, а всего за матч – четыре (при 10 виннерсах). У Кенин 22 невынужденных и 11 виннерсов.
Азаренко впервые обыграла теннисистку топ-10 с двумя баранками, но это был девятый матч с соперницами такого уровня, в котором она взяла сет 6:0. Последний раз она делала это в Цинциннати-2015, где разгромила
В матче с Кенин двукратная чемпионка «Больших шлемов» 10-й раз победила с двумя баранками и 97-й и 98-й раз выиграла сет со счетом 6:0 на профессиональном турнире.
Теперь Азаренко второй раз в карьере сыграет с
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко во втором круге турнира в Риме обыграла №5 и чемпионку Australian Open Софию Кенин – 6:0, 6:0.
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