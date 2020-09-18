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«Банфилд» сообщил, что Хамес перешел из «Реала» в «Эвертон» бесплатно. Клуб не получит солидарные выплаты
18.09.2020 07:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Банфилд» не получит денег от трансфера полузащитника Хамеса Родригеса из
Аргентинский клуб выступил с заявлением, где сообщил, что после новостей о переходе колумбийца сделал запросы по солидарным выплатам, на что получил отрицательный ответ.
«К сожалению, за переход
Соответствующие консультации уже проведены с двумя клубами и компетентными организациями. Во всех случаях они подтверждали нам, что клуб не получит денег через механизм солидарных выплат», – сказал казначей «Банфилда» Игнасио Ускиза.
Ранее была информация, что
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«Банфилд» сообщил, что Хамес перешел из «Реала» в «Эвертон» бесплатно. Клуб не получит солидарные выплаты
«Банфилд» не получит денег от трансфера полузащитника Хамеса Родригеса из «Реала» в «Эвертон».
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