«Банфилд» сообщил, что Хамес перешел из «Реала» в «Эвертон» бесплатно. Клуб не получит солидарные выплаты

Источник материала: Tribuna.com

«Банфилд» не получит денег от трансфера полузащитника Хамеса Родригеса из «Реала» в «Эвертон».

Аргентинский клуб выступил с заявлением, где сообщил, что после новостей о переходе колумбийца сделал запросы по солидарным выплатам, на что получил отрицательный ответ.

«К сожалению, за переход Хамеса Родригеса из «Реала» в «Эвертон» нашему клубу денег не причитается. Трансфер совершен бесплатно, как если бы он был свободным агентом.

Соответствующие консультации уже проведены с двумя клубами и компетентными организациями. Во всех случаях они подтверждали нам, что клуб не получит денег через механизм солидарных выплат», – сказал казначей «Банфилда» Игнасио Ускиза.

Ранее была информация, что «Эвертон» заплатил «Реалу» 24,5 млн евро за Хамеса. Колумбиец выступал за «Банфилд» в 2008-2010 годах.