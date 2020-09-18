ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Банфилд» сообщил, что Хамес перешел из «Реала» в «Эвертон» бесплатно. Клуб не получит солидарные выплаты

18.09.2020 07:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Банфилд» не получит денег от трансфера полузащитника Хамеса Родригеса из «Реала» в «Эвертон».

Аргентинский клуб выступил с заявлением, где сообщил, что после новостей о переходе колумбийца сделал запросы по солидарным выплатам, на что получил отрицательный ответ.

«К сожалению, за переход Хамеса Родригеса из «Реала» в «Эвертон» нашему клубу денег не причитается. Трансфер совершен бесплатно, как если бы он был свободным агентом.

Соответствующие консультации уже проведены с двумя клубами и компетентными организациями. Во всех случаях они подтверждали нам, что клуб не получит денег через механизм солидарных выплат», – сказал казначей «Банфилда» Игнасио Ускиза.

Ранее была информация, что «Эвертон» заплатил «Реалу» 24,5 млн евро за Хамеса. Колумбиец выступал за «Банфилд» в 2008-2010 годах.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Банфилд» не получит денег от трансфера полузащитника Хамеса Родригеса из «Реала» в «Эвертон».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Денис Щербицкий: «Если хотим и дальше смотреть в глаза родным, болельщикам, то обязаны побеждать в чемпионате»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика