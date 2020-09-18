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Кубок Стэнли. Финал Востока. «Тампа» одолела «Айлендерс» в овертайме и вышла в финал

18.09.2020 07:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Продолжается розыгрыш Кубка Стэнли.

В шестом матче финала Восточной конференции «Айлендерс» сыграли с «Тампой»

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал Востока

Айлендерс – Тампа-Бэй 1:2 (1:1, 0:0, 0:0)
Дата проведения
18 сентября, 03.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Тэйвс (Барзэл, Ли)
1:1 – 6 Хедман (Кучеров, Чернак)
1:2 – 73 Чирелли (Киллорн, Гудроу)

Счет в серии: 2-4

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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