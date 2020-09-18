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Кубок Стэнли. Финал Востока. «Тампа» одолела «Айлендерс» в овертайме и вышла в финал
18.09.2020 07:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Продолжается розыгрыш
В шестом матче финала Восточной конференции
Кубок Стэнли
Финал Востока
Счет в серии: 2-4
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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