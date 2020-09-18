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НБА. Плей-офф. 25 очков Драгича принесли «Майами» победу над «Бостоном»

18.09.2020 07:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В четверг в НБА прошел один матч плей-офф.

Во втором матче финала Восточной конференции «Майами» вновь был сильнее «Бостона» (2-0).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА 

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Второй матч

Бостон – Майами 101:106 (31:28, 29:19, 17:37, 24:22)
Дата проведения
18 сентября, 02.00, «AdventHealth Arena»
Онлайн матча
Бостон
Уокер (23 + 7 подборов + 5 потерь), Тейтум (21 + 5 потерь), Браун (21), Смарт (14), Тайс (6 + 8 подборов)  старт; Кантер (9), Уонамейкер (7), Г. Уильямс (0), Лэнгфорд (0), Оджелей (0).
Майами
Драгич (25), Адебайо (21 + 10 подборов), Робинсон (18), Батлер (14), Краудер (12)  старт; Хирро (11 + 9 подборов), Олиник (5), Игудала (0), Джонс (0), Нанн (0).

В серии впереди «Майами» – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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