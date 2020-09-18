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НБА. Плей-офф. 25 очков Драгича принесли «Майами» победу над «Бостоном»
18.09.2020 07:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В четверг в НБА прошел один матч плей-офф.
Во втором матче финала Восточной конференции
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Финал Восточной конференции
Второй матч
В серии впереди «Майами» – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В четверг в НБА прошел один матч плей-офф.
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