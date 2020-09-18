Кристина Тимановская: «Реально бесит, когда пишут, что мы живем за счет налогов белорусов. Это тупость»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская ответила на один из комментариев в Instagram под постом с выступлением Анастасии Мирончик-Ивановой на на женском форуме «За Беларусь» на «Минск-Арене».

– Ей-то не нужно платить за ипотеку. ЕЙ-то квартирку подарили, небось. За счет наших налогов.

– Не подарили. Покупала он ее за свои деньги. Не бойтесь, не за ваши.

Не в защиту ей и т.д. Просто реально бесит, когда вы пишите, что мы живем за ваши налоги. Это тупость. И непонятно, кто вам навязал эту мысль. Наверное, открою вам огромную тайну: живем мы за счет коммерческих соревнований и контрактов с фирмами (фирмы эти не из Беларуси, а из Европы). И соревнования за пределами Беларуси. Весь доход наш идет из-за границы, а не с ваших 30 рублей налогов, – заявила Тимановская.









Мирончик-Иванова выступила на женском форуме «За Беларусь»: «Патриотизм для меня – не смена моей позиции и любовь к своему народу, к своей стране»