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Кристина Тимановская: «Реально бесит, когда пишут, что мы живем за счет налогов белорусов. Это тупость»
18.09.2020 07:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская ответила на один из комментариев в Instagram под постом с выступлением Анастасии Мирончик-Ивановой на на женском форуме «За Беларусь» на «Минск-Арене».
– Ей-то не нужно платить за ипотеку. ЕЙ-то квартирку подарили, небось. За счет наших налогов.
– Не подарили. Покупала он ее за свои деньги. Не бойтесь, не за ваши.
Не в защиту ей и т.д. Просто реально бесит, когда вы пишите, что мы живем за ваши налоги. Это тупость. И непонятно, кто вам навязал эту мысль. Наверное, открою вам огромную тайну: живем мы за счет коммерческих соревнований и контрактов с фирмами (фирмы эти не из Беларуси, а из Европы). И соревнования за пределами Беларуси. Весь доход наш идет из-за границы, а не с ваших 30 рублей налогов, – заявила Тимановская.
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Кристина Тимановская: «Реально бесит, когда пишут, что мы живем за счет налогов белорусов. Это тупость»
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская ответила на один из комментариев в Instagram под постом с выступлением Анастасии Мирончик-Ивановой на на женском форуме...
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