Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен – Sputnik. Хоккеисты "Тампы Бэй Лайтнинг" стали вторыми финалистами Кубка Стэнли сезона-2019/20, сообщает Sputnik.

Шестая встреча финальной серии Восточной конференции между "Тампой" и "Нью-Йорк Айлендерс" состоялась в Эдмонтоне. "Молнии" праздновали победу со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе "Тампы" отметились Виктор Хедман (7-я минута) и Энтони Сирелли (74-я, овертайм). У "Айлендерс" отличился Девон Тэйвз (5-я).

"Тампа" выиграла серию со счетом 4:2 и вышла в финал Кубка Стэнли, где с "Даллас Старз". Первый матч серии состоится в ночь на воскресенье.

Интересно, что "Тампа" сыграет в финале Кубка впервые с 2015 года, "Даллас" - впервые с 2000-го. Последний трофей "молнии" завоевывали 16 лет назад, а "шерифы" становились чемпионами в 1999-м.