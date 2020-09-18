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В финале Кубка Стэнли сыграют "Тампа" и "Даллас"
18.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен – Sputnik. Хоккеисты "Тампы Бэй Лайтнинг" стали вторыми финалистами Кубка Стэнли сезона-2019/20, сообщает Sputnik.
© AFP 2020 / Patrick Smith
Шестая встреча финальной серии Восточной конференции между "Тампой" и "Нью-Йорк Айлендерс" состоялась в Эдмонтоне. "Молнии" праздновали победу со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе "Тампы" отметились Виктор Хедман (7-я минута) и Энтони Сирелли (74-я, овертайм). У "Айлендерс" отличился Девон Тэйвз (5-я).
"Тампа" выиграла серию со счетом 4:2 и вышла в финал Кубка Стэнли, где с "Даллас Старз". Первый матч серии состоится в ночь на воскресенье.
Интересно, что "Тампа" сыграет в финале Кубка впервые с 2015 года, "Даллас" - впервые с 2000-го. Последний трофей "молнии" завоевывали 16 лет назад, а "шерифы" становились чемпионами в 1999-м.
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В последний раз "Тампа" играла в финале пять лет назад, "шерифы" выступали в решающей серии до этого лишь в 2000-м.
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