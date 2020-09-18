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Хижинкова о том, почему была только на одном мероприятии с Лукашенко: «Либо я его роста, либо чуть-чуть выше»

18.09.2020 10:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова рассказала, почему только один раз была на мероприятии с Александром Лукашенко.

– Тебя награждал Лукашенко после победы в «Мисс Беларусь»?

– Присутствовал на конкурсе в качестве зрителя.

– Потом вы общались?

– Да, конечно. Было несколько мероприятий. На моем конкурсе главным призом была квартира. Тогда это был недостроенный дом еще. На самом мероприятии президент присутствовал в качестве зрителя. После конкурса были на одном мероприятии, это был День независимости во Дворце республики.

Мы сидели рядом, и он спросил, заселилась ли я в квартиру. Ответила, что дом сдан, но там проволочка с внутренним ремонтом. На следующий день мне позвонили из домоуправления, попросили приехать, чтобы решить все вопросы.

– Тебе загодя сказали?

– В день мероприятия сказали, что буду сидеть рядом с главой государства. Потом нигде рядом на больших и официальных мероприятиях не находились.

Мне сказали, вроде как, что мой рост 186 плюс каблуки 10 сантиметров. Либо я его роста, либо чуть-чуть выше. Он же в интервью потом сказал, что женщина должна быть 175 сантиметров, – сказала Хижинкова.

 
 
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Экс-пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова рассказала, почему только один раз была на мероприятии с Александром Лукашенко.
 
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