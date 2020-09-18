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Минское «Динамо» внесло Фальковского в список травмированных
18.09.2020 10:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского
Хоккеист получил повреждение в матче с «Ак Барсом».
В текущем сезоне Фальковский провел два матча с показателем полезности «0», одним броском и двумя силовыми приемами.
Напомним, что в списке травмированных также находится форвард
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Защитник минского «Динамо» Степан Фальковский внесен в список травмированных.
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