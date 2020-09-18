|
Сегодня брестское «Динамо» узнает соперника в раунде плей-офф Лиги Европы
18.09.2020 10:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, в котором примет участие брестское Динамо.
Начало в 15.00 по белорусскому времени
Путь чемпионов
Динамо (CRO)
Янг Бойз (SUI)
Црвена Звезда (SRB)
Карабах (AZE)
Динамо Брест (BLR)
Рига (LVA)/Тре Фиори (SMR) / Селтик (SCO)
Лудогорец (BUL)
Легия (POL) / Дрита (KOS)
Шериф (MDA) / Дандолк (IRL)
Юргорден (SWE) / ЧФР (ROU)
Сараево (BIH) / Будучность Подгорица (MNE)
Клаксвик (FRO) / Динамо Тбилиси (GEO)
Арарат-Армения (ARM) / Целе (SVN)
КуПС (FIN) / Судува (LTU)
Флориана (MLT) / Флора (EST)
Тирана (ALB)
Перед жеребьевкой команды поровну поделят на сеяные и несеяные согласно клубному рейтингу УЕФА.
Матчи пройдут 1 октября. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители выйдут в групповой этап Лиги Европы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, в котором примет участие брестское Динамо.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)