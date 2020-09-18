Сегодня брестское «Динамо» узнает соперника в раунде плей-офф Лиги Европы

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, в котором примет участие брестское Динамо.

Начало в 15.00 по белорусскому времени

Путь чемпионов

Динамо (CRO)

Янг Бойз (SUI)

Црвена Звезда (SRB)

Карабах (AZE)

Динамо Брест (BLR)

Рига (LVA)/Тре Фиори (SMR) / Селтик (SCO)

Лудогорец (BUL)

Легия (POL) / Дрита (KOS)

Шериф (MDA) / Дандолк (IRL)

Юргорден (SWE) / ЧФР (ROU)

Сараево (BIH) / Будучность Подгорица (MNE)

Клаксвик (FRO) / Динамо Тбилиси (GEO)

Арарат-Армения (ARM) / Целе (SVN)

КуПС (FIN) / Судува (LTU)

Флориана (MLT) / Флора (EST)

Тирана (ALB)

Перед жеребьевкой команды поровну поделят на сеяные и несеяные согласно клубному рейтингу УЕФА.

Матчи пройдут 1 октября. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители выйдут в групповой этап Лиги Европы.