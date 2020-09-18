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Тиаго попрощался с «Баварией»: «Это самое сложное решение в карьере. Мне нужны новые вызовы»

18.09.2020 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Тиаго Алькантара попрощался с «Баварией» перед трансфером в «Ливерпуль».

«Да, это было самое сложное решение в моей карьере. Я решил завершить главу в этом чудесном клубе. В «Баварии» я рос и развивался как игрок последние 7 лет. Были победы, успехи, радостные моменты, иногда непростые времена.

Больше всего я горжусь тем, что приехал в Мюнхен молодым человеком, полным мечтаний, и ушел полностью реализовавшись, отождествляя себя с клубом, историей, философией, языком и культурой.

Я и моя семья прожили здесь фантастические моменты: в городе и, конечно же, на нашей любимой «Альянц-Арене». Вы, семья «Баварии», очень хорошо ко мне относились и каждую секунду выражали любовь ко мне.

Мое решение связано только со спортом. Мне как футболисту нужны новые вызовы, чтобы развиваться, как я делал в «Баварии».

«Бавария» навсегда останется местом, в котором я чувствую себя как дома. Бесконечная благодарность тебе, «Бавария»!» – написал испанец.

 
 
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Полузащитник Тиаго Алькантара попрощался с «Баварией» перед трансфером в «Ливерпуль».
 
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