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Тиаго попрощался с «Баварией»: «Это самое сложное решение в карьере. Мне нужны новые вызовы»
18.09.2020 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
«Да, это было самое сложное решение в моей карьере. Я решил завершить главу в этом чудесном клубе. В «Баварии» я рос и развивался как игрок последние 7 лет. Были победы, успехи, радостные моменты, иногда непростые времена.
Больше всего я горжусь тем, что приехал в Мюнхен молодым человеком, полным мечтаний, и ушел полностью реализовавшись, отождествляя себя с клубом, историей, философией, языком и культурой.
Я и моя семья прожили здесь фантастические моменты: в городе и, конечно же, на нашей любимой «Альянц-Арене». Вы, семья «Баварии», очень хорошо ко мне относились и каждую секунду выражали любовь ко мне.
Мое решение связано только со спортом. Мне как футболисту нужны новые вызовы, чтобы развиваться, как я делал в «Баварии».
«Бавария» навсегда останется местом, в котором я чувствую себя как дома. Бесконечная благодарность тебе,
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Полузащитник Тиаго Алькантара попрощался с «Баварией» перед трансфером в «Ливерпуль».
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