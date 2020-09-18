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Бердыев может сменить Шпилевского в «Кайрате» (sport24)

18.09.2020 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По информации sport24, бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев интересен «Кайрату».

Сообщается, что некоторое время назад Бердыев и «Кайрат» уже вели переговоры, но тогда до соглашения дело не дошло. Однако этот вариант все еще возможен.

После восьми туров «Кайрат» лидирует в чемпионате Казахстана, набрав 21 балл. Руководит командой белорусский специалист Алексей Шпилевский.

 
 
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По информации sport24, бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев интересен «Кайрату».
 
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