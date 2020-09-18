Бердыев может сменить Шпилевского в «Кайрате» (sport24)

Источник материала: Tribuna.com

По информации sport24, бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев интересен «Кайрату» .

Сообщается, что некоторое время назад Бердыев и «Кайрат» уже вели переговоры, но тогда до соглашения дело не дошло. Однако этот вариант все еще возможен.

После восьми туров «Кайрат» лидирует в чемпионате Казахстана, набрав 21 балл. Руководит командой белорусский специалист Алексей Шпилевский.