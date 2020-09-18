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Бердыев может сменить Шпилевского в «Кайрате» (sport24)
18.09.2020 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации sport24, бывший главный тренер
Сообщается, что некоторое время назад Бердыев и «Кайрат» уже вели переговоры, но тогда до соглашения дело не дошло. Однако этот вариант все еще возможен.
После восьми туров «Кайрат» лидирует в чемпионате Казахстана, набрав 21 балл. Руководит командой белорусский специалист Алексей Шпилевский.
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По информации sport24, бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев интересен «Кайрату».
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