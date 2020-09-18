«Торпедо-БелАЗ» – «Славия». КДК АБФФ отменил желтую карточку Нарху и записал ее на Тымонюка. Теперь у него два предупреждения в матче

Источник материала: Tribuna.com

В матче 23-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Славия» (4:2) рефери Денис Щербаков показал желтую карточку игроку гостей Фрэнсису Нарху за нарушение, которое совершил Игорь Тымонюк.

КДК АБФФ отменил желтую карточку Нарху и записал ее на Тымонюка. Отметим, что у Тымонюка теперь 2 желтые карточки в матче.

У Нарха теперь 3 предупреждения в чемпионате и он сможет сыграть с «Шахтером».