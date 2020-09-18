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«Торпедо-БелАЗ» – «Славия». КДК АБФФ отменил желтую карточку Нарху и записал ее на Тымонюка. Теперь у него два предупреждения в матче
18.09.2020 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 23-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Славия» (4:2) рефери Денис Щербаков
КДК АБФФ отменил желтую карточку Нарху и записал ее на Тымонюка. Отметим, что у Тымонюка теперь 2 желтые карточки в матче.
У Нарха теперь 3 предупреждения в чемпионате и он сможет сыграть с «Шахтером».
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«Торпедо-БелАЗ» – «Славия». КДК АБФФ отменил желтую карточку Нарху и записал ее на Тымонюка. Теперь у него два предупреждения в матче
В матче 23-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Славия» (4:2) рефери Денис Щербаков показал желтую карточку игроку гостей Фрэнсису Нарху за нарушение,...
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