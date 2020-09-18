Матч «Динамо» Минск – «Локомотив» перенесен с 19 сентября на более поздний срок

Источник материала: Tribuna.com

По прибытию в Сочи на игру 17 сентября у одиннадцати хоккеистов и одного сотрудника «Локомотива» проявились симптомы заболевания, а руководство клуба уведомило КХЛ о включении части команды в контактную группу. В целях безопасности всех участников соревнований команда была эвакуирована в Ярославль, и по прилету прошла тестирование. Первичные результаты тестов — отрицательные, но у девяти хоккеистов продолжается развитие симптоматики.

В связи с этим матч чемпионата КХЛ «Сочи» — «Локомотив» перенесен на более поздний срок. Также перенесен и матч с минским «Динамо», который должен был состояться 19 сентября, поскольку недостаточно времени для того, чтобы отобрать резервных игроков и подать документы для пересечения ими границы.

В воскресенье, 20 сентября, все игроки как основного состава, так и резервного из системы клуба, пройдут углубленное тестирование. Хоккейный клуб «Локомотив» и Континентальная хоккейная лига прилагают все усилия, чтобы матч «Куньлунь» — «Локомотив» 21 сентября состоялся.