Тиаго перешел в «Ливерпуль» из «Баварии»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Баварии» стал игроком .

29-летний футболист подписал с мерсисайдским клубом долгосрочный контракт.

Сообщалось, что сумма трансфера составит 20+5 млн фунтов, а соглашение будет рассчитано до 2024 года.

В сезоне-2019/20 Тиаго провел 24 матча за «Баварию» в Бундеслиге и забил 3 мяча.

За семь лет в «Баварии» футболист завоевал 16 трофеев, включая Лигу чемпионов и 7 чемпионских титулов. В 235 матчах за клуб он забил 31 гол и сделал 35 результативных передач.

Тиаго – воспитанник «Барселоны». Он покинул клуб в 2014 году и переехал в Германию.

