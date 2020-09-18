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Минспорта: «Состоялся разговор Головченко с Фазелем. Президент ИИХФ подтвердил, что переноса ЧМ-2021 по политическим причинам быть не может»
18.09.2020 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Состоялся телефонный разговор Премьер-министра Беларуси Романа Головченко с президентом Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазелем, в ходе которого обсуждены актуальные вопросы подготовки к проведению Чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге.
Стороны подчеркнули приверженность принципу «спорт вне политики». Рене Фазель в свою очередь отметил, что в ходе состоявшегося 17 сентября 2020 года в Цюрихе заседания Совета Международной федерации хоккея с шайбой была подтверждена позиция, что переноса мероприятия по политическим причинам быть не может, а подготовка к проведению турнира будет продолжена.
Белорусская сторона с пониманием восприняла решение Совета о создании экспертной группы для проведения всестороннего анализа текущего статуса подготовки турнира и выработки оптимальной стратегии в отношении его проведения с учетом развития ситуации с COVID-19, подчеркнула готовность к оказанию максимального содействия экспертной группе в ее работе.
Рене Фазель отметил, что у ИИХФ нет сомнений в том, что турнир пройдет на высоком организационном уровне и станет настоящим праздником, объединяющим любителей хоккея из всех стран, сообщает
Напомним, вчера Европарламент
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Минспорта: «Состоялся разговор Головченко с Фазелем. Президент ИИХФ подтвердил, что переноса ЧМ-2021 по политическим причинам быть не может»
Состоялся телефонный разговор Премьер-министра Беларуси Романа Головченко с президентом Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазелем, в ходе которого...
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