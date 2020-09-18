ФИФА разрешила игрокам менять сборную, если они провели один официальный матч за страну, но не на крупном турнире

Источник материала: Tribuna.com

Конгресс ФИФА одобрил изменения в правила , касающиеся выступления игроков за национальные сборные.

Теперь футболистам разрешат менять сборную, если они сыграли один официальный матч за страну, сообщает журналист BBC Пирс Эдвардс.

Единственное условие, чтобы это не была игра финальной части крупного турнира, например, чемпионата мира.

Напомним, в 2018 году Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск воспитанника «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади . Его хотели вызвать в сборную Марокко на ЧМ-2018, но марокканцам это не удалось сделать, поскольку у него был один официальный матч за сборную Испании.

В 2014 году Мунир сыграл в отборе на Евро-2016 с командой Македонии.