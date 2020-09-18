|
ФИФА разрешила игрокам менять сборную, если они провели один официальный матч за страну, но не на крупном турнире
18.09.2020 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Конгресс
Теперь футболистам разрешат менять сборную, если они сыграли один официальный матч за страну, сообщает журналист BBC Пирс Эдвардс.
Единственное условие, чтобы это не была игра финальной части крупного турнира, например, чемпионата мира.
Напомним, в 2018 году Спортивный арбитражный суд (CAS)
В 2014 году Мунир сыграл в отборе на Евро-2016 с командой Македонии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ФИФА разрешила игрокам менять сборную, если они провели один официальный матч за страну, но не на крупном турнире
Конгресс ФИФА одобрил изменения в правила, касающиеся выступления игроков за национальные сборные.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)