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Чемпионат Англии. «МЮ» против «Кристал Пэлас», «Арсенал» принимает «Вест Хэм», «Лидс» – «Фулхэм»

19.09.2020 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во 2-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» встречается с «Кристал Пэлас», «Арсенал» принимает «Вест Хэм».

В воскресенье состоится матч «Челси»«Ливерпуль».

В понедельник «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

2-й тур

Эвертон – Вест Бромвич
Дата проведения
19 сентября, 14.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Лидс – Фулхэм
Дата проведения
19 сентября, 17.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас
Дата проведения
19 сентября, 19.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Арсенал – Вест Хэм
Дата проведения
19 сентября, 22.00, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Саутгемптон – Тоттенхэм
Дата проведения
20 сентября, 14.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Брайтон
Дата проведения
20 сентября, 16.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Ливерпуль
Дата проведения
20 сентября, 18.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Бернли
Дата проведения
20 сентября, 21.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
21 сентября, 20.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Манчестер Сити
Дата проведения
21 сентября, 22.15, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

 
 
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Во 2-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» встречается с «Кристал Пэлас», «Арсенал» принимает «Вест Хэм».
 
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