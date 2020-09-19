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Чемпионат Англии. «МЮ» против «Кристал Пэлас», «Арсенал» принимает «Вест Хэм», «Лидс» – «Фулхэм»
19.09.2020 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во 2-м туре Премьер-лиги
В воскресенье состоится матч
В понедельник «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии
2-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Во 2-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» встречается с «Кристал Пэлас», «Арсенал» принимает «Вест Хэм».
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