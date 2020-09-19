Футболист Бийол попрощался с московским ЦСКА

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен – Sputnik. Футболист ЦСКА Яка Бийол, который перешел на правах аренды в немецкий "Ганновер", попрощался с московским клубом.

ЦСКА в пятницу объявил, что "Ганновер" арендовал 21-летнего словенского полузащитника до окончания сезона-2020/21 с правом последующего выкупа трансфера футболиста.

"Всегда тяжело прощаться, особенно после двух прекрасных лет, проведенных в Москве.

Встретив столько хороших людей и найдя друзей на всю жизнь, я уезжаю с массой хороших воспоминаний и новых впечатлений", - написал Бийол в своем аккаунте в Instagram.

"Конечно же, я хочу поблагодарить наших болельщиков за то, что они всегда поддерживали нас. Надеюсь увидеть вас снова. Очень рад начать новую главу с "Ганновером", - добавил хавбек.

Бийол перешел в ЦСКА в 2018 году. В составе армейцев хавбек провел 66 матчей, забил шесть мячей и стал обладателем Суперкубка России.