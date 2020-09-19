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Рим (WTA). 1/4 финала. Азаренко сыграет с Мугурусой
19.09.2020 13:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 1/4 финала «Премьера» в Риме Виктория Азаренко (Беларусь, 14 WTA) встретится с Гарбинье Мугурусой (Испания, 17 WTA).
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Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
14 – 21 сентября 2020
WTA Premier 5
Призовой фонд – 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
1/4 финалa
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В 1/4 финала «Премьера» в Риме Виктория Азаренко (Беларусь, 14 WTA) встретится с Гарбинье Мугурусой (Испания, 17 WTA).
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