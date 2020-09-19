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Рим (WTA). 1/4 финала. Азаренко сыграет с Мугурусой

19.09.2020 13:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 1/4 финала «Премьера» в Риме Виктория Азаренко (Беларусь, 14 WTA) встретится с Гарбинье Мугурусой (Испания, 17 WTA).

Сетка здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

14 – 21 сентября 2020

WTA Premier 5

Призовой фонд – 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

1/4 финалa

Виктория Азаренко (Беларусь)  Гарбинье Мугуруса (Испания)
Дата проведения
19 сентября, 15.00
Онлайн матча

 

Симона Халеп (Румыния)  Юлия Путинцева (Казахстан)
4:1
Дата проведения
19 сентября, 13.00
Онлайн матча

 

Маркета Вондроушова (Чехия)  Элина Свитолина (Украина)
Дата проведения
19 сентября, 16.30
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия)  Каролина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
19 сентября, 20.00
Онлайн матча

 
 
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В 1/4 финала «Премьера» в Риме Виктория Азаренко (Беларусь, 14 WTA) встретится с Гарбинье Мугурусой (Испания, 17 WTA).
 
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