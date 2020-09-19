Муж Мирончик-Ивановой: «Для спорта в Беларуси созданы все условия, или вы хотите как в Украине!»

Источник материала: Tribuna.com

Муж и тренер белорусской легкоатлетки Анастасии Мирончик-Ивановой Сергей Иванов прокомментировал новость о том, что Николая Козеко лишили именной президентской стипендии и требуют вернуть деньги.

«Неужели до того, как состоялись выборы президента, спортсмены были чем-то обделены. Для спорта в Беларуси созданы все условия, или вы хотите как в Украине!», – сказал Иванов.





«Просто испанский стыд». Козеко, Цупер и Романовская – о новой атаке чиновников (топ-тренер вдруг попал на деньги)