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Муж Мирончик-Ивановой: «Для спорта в Беларуси созданы все условия, или вы хотите как в Украине!»

19.09.2020 13:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Муж и тренер белорусской легкоатлетки Анастасии Мирончик-Ивановой Сергей Иванов прокомментировал новость о том, что Николая Козеко лишили именной президентской стипендии и требуют вернуть деньги.

«Неужели до того, как состоялись выборы президента, спортсмены были чем-то обделены. Для спорта в Беларуси созданы все условия, или вы хотите как в Украине!», – сказал Иванов.

Муж Мирончик-Ивановой: «Для спорта в Беларуси созданы все условия, или вы хотите как в Украине!»

«Просто испанский стыд». Козеко, Цупер и Романовская – о новой атаке чиновников (топ-тренер вдруг попал на деньги)

 
Теги: Новости
 
 
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Муж и тренер белорусской легкоатлетки Анастасии Мирончик-Ивановой Сергей Иванов прокомментировал новость о том, что Николая Козеко лишили именной президентской...
 
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