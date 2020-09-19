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Муж Мирончик-Ивановой: «Для спорта в Беларуси созданы все условия, или вы хотите как в Украине!»
19.09.2020 13:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Муж и тренер белорусской легкоатлетки Анастасии Мирончик-Ивановой Сергей Иванов прокомментировал новость о том, что Николая Козеко лишили именной президентской стипендии и требуют вернуть деньги.
«Неужели до того, как состоялись выборы президента, спортсмены были чем-то обделены. Для спорта в Беларуси созданы все условия, или вы хотите как в Украине!», – сказал Иванов.
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Муж и тренер белорусской легкоатлетки Анастасии Мирончик-Ивановой Сергей Иванов прокомментировал новость о том, что Николая Козеко лишили именной президентской...
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